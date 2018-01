Migrationsverket: Var tredje anställd får gå

Flyktingkrisen 2015 innebar en prövning för det svenska mottagningssystemet. Myndigheten lamslogs och drabbades sedan av växtvärk efter snabba personaltillsättningar. Nu syns slutet på det arbete mottagandet inneburit. De senaste två åren har 200.000 asylärenden avgjorts, varav 80.000 under 2017.

Under året har antalet anknytningsärenden, även kallat anhöriginvandring, minskat.

"Paradoxen blir då att personal som arbetat med detta hårt under två år måste lämna."

I mars väntade 74.000 människor på besked, nu är siffran nere i omkring 50.000.

"Det är en avsevärd skillnad. Det är fortfarande många som väntar, men vi har vänt trenden."

Samma sak gäller tillståndsärenden, till exempel ansökan om att få arbeta eller studera i Sverige: under året har kön krympt från 30.000 till 20.000 trots att antalet ärenden har ökat.

Årets kurva över antal asylsökande per månad följer i stort sett, så när som på ett par tusen, konturerna för 2016 års mottagande. När det gäller prognosen för väntat mottagande under 2018 ligger den något under 2017.