Migrationen splittrar Texas

Migration och landets ekonomi har kommit att bli de hetaste frågorna i slutspurten inför tisdagens mellanårsval. Det är i alla fall vad Donald Trump och hans republikaner gärna talar om, inte minst efter fredagens starka jobbstatistik.

I Texas, som gränsar till Mexiko och dessutom tillhör delstaterna med allra starkast tillväxt, märks dessa ämnen extra tydligt i valrörelsen.

Statssekreterare Rolando Pablos är delstatens högsta politiska tjänsteman, utsedd av guvernören. Han är själv uppväxt i Mexiko men bor och jobbar nu i Houston. Här, i USA:s fjärde största och mest diversifierade stad, är var fjärde invånare född utomlands. Omkring 140 språk talas i och omkring staden.

Apropå den upptrissade debatten kring den antågande migrantkaravanen från Centralamerika och president Donald Trumps krav på att bygga en mur mot Mexiko påpekar Rolando Pablos att det redan finns en mur vid gränsen, exempelvis i El Paso.

”Den befintliga muren har varit väldigt effektiv för att förhindra folk från att ta sig över floden. Men den har ändå inte hindrat handel eller andra typer av utbyten mellan grannländerna”, säger han.

Mexiko är Texas viktigaste handelspartner, vilket Nafta-avtalet varit en bidragande orsak till.

Statssekreteraren tror dock inte att det kommer vara praktiskt möjligt att utöka muren så att den täcker hela gränsen, som sträcker sig nästan 2000 miles, motsvarande 322 svenska mil. Hela debatten om ”muren” har kommit att bli en större fråga än vad den egentligen är för att folk vill ta politiska poänger, säger han.

”Men oavsett hur det blir med muren kommer det fortsatt vara högsta prioritet för oss att hålla Texas säkert. Det är bra för affärsklimatet och det är positivt för livskvaliteten för våra invånare.”

Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning från University of Texas anser 45 procent av invånarna i delstaten att man tar in för många legala immigranter, medan endast 18 procent anser att man tar in för få.

54 procent av de tillfrågade anser dessutom att illegala immigranter som lever i USA omedelbart borde deporteras – en andel som ökat med tio procentenheter på ett år.

Jack Cagle, som är republikan och en av de styrande kommunpolitikerna i Harris County, där Houston ingår, säger att ett av de största problemen just nu är att hitta kandidater till de lediga jobben.