Migrantfamiljer återförenas efter Trumpbeslut

Då hade han skrivit under en presidentorder som säger att USA ska sluta separera barn och vuxna som illegalt tagit sig över landets södra gräns. Detta efter att bilder och ljudinspelningar av förtvivlade barn cirkulerat i meder och USA:s första dam, Trumps dotter och högt uppsatta republikaner protesterat.

President Trumps beslut innebär inte ett slut på nolltoleransen, utan att familjer nu ska låsas in tillsammans. Därmed kan det krocka med andra regler kring fängslande av barn, något människorätts- och medborgarrättsorganisationer i USA redan lovat ta strid emot. I dagsläget får familjer med minderåriga inte hållas i fängsligt förvar i USA i mer än 20 dagar, skriver tidningen The New York Times.

Och i de snabba vändningarnas politik verkade först ingen ha svar på frågan om vad som händer med de över 2.300 barn som redan tagits från sina föräldrar, sedan nolltoleransen trädde i kraft i början av maj. Initialt hette det att de barnen inte skulle omfattas av den nya regeln.