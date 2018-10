Microsoft nära förvärv av spelstudion Obsidian

Obsidian är kända för sina rollspel och de mest populära titlarna hittills har varit Knights of the Old Republic II från 2004 samt Fallout: New Vegas från 2010. Bolaget är grundat 2003 men hade ett årtionde senare stora problem och var nästan på väg att gå under. Räddningen kom i form av ett kontrakt för att göra ett nytt onlinespel.

Microsofts intresse för Obsidian kommer från att man vill stärka positionen inom PC, och där passar Obsidian perfekt eftersom man tillverkar endast PC-spel.

Obsidian har också ett förflutet med Microsoft då man låg bakom rollspelet Stormlands exklusivt för Xbox. Dessvärre ledde meningsskiljaktigheter till att lanseringen uteblev men Microsoft verkar alltså inte ha glömt bort Obsidian.