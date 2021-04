Merck rapporterar något lägre än förväntat

Det amerikanska läkemedelsbolaget Merck redovisar ett justerat resultat per aktie på 1:40 dollar för det första kvartalet 2021.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:61 dollar per aktie, enligt S&P Global Market Intelligence.

Intäkterna var 12,1 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 12,6 miljarder dollar.

Försäljningen av immunterapiläkemedlet Keytruda ökade med 19 procent till 3,9 miljarder dollar i kvartalet. Enligt Dow Jones låg Factsets väntevärde för Keytruda på 4,0 miljarder dollar.

Bolaget räknar fortsatt med att det justerade resultatet per aktie för helåret 2021 uppgår till 6:48-6:68 dollar per aktie. Väntat var ett justerat resultat per aktie på 6:50 dollar, enligt S&P Global Market Intelligence.

Merck spår vidare att intäkterna för helåret 2021 fortsatt kommer in på 51,8-53,8 miljarder dollar. Här väntades 52,1 miljarder dollar.