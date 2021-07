Mekonomens rockstjärne-vd vill lyfta firmafesten

Hur har Mekonomen och Meca påverkats av pandemin?

”Vi hade kraftig påverkan de första två månaderna, därefter bara lite påverkan eftersom det körs lite färre kilometer. Men vi finns i fyra länder så det har slagit väldigt olika.”

Vem får äran att att fixa grejor på din bil?

”En Mekonomenverkstad i Malmö sköter om min privata bil och en Meca-verkstad tar hand om min tjänstebil.”

Vem inom verkstadsbranschen skulle du ta med dig till en öde ö?

”Den person som var delaktig i att jag hamnade i branschen, nämligen min far Olle Oscarson. Han startade ett litet bildelsbolag och verkstad i Östersund på 1960-talet, som sedan köptes av det som kom att bli Meca. Han är fortfarande väldigt engagerad, har lätt att ta snabba beslut, och i sitt ledarskap är han tålmodig och låter även andra människor vara modiga. Det försöker jag ta efter.”

Du får 10 miljoner kronor i näven och måste placera dem direkt, vad gör du?

”Mekonomenaktier och gitarrer. Äldre elgitarrer är min passion. Min favorit är en röd Fender Stratocaster från 1963, samma år som jag föddes.”

Spelar du på dem också?

”Ja. Jag har en liten studio hemma och när jag var ung spelade jag i ett band som hette Badrock. Vi var väldigt kända i Östersund. Numera brukar jag säkerställa att jag får vara med och spela ett par låtar när det finns band på firmafesterna.”

Kör du gitarrsolon också?

”Ja, mitt favoritsolo är från Thin Lizzys Still in love with you. Jag är dålig på att sjunga, men gitarrsolon är gitarristens variant på sång.”

Om du fick möjlighet att träffa ditt 20-åriga jag, vilket råd skulle du ge dig själv?

”Att ta några år utomlands i 20-årsåldern och plugga eller jobba. Jag blev kvar hemma och började jobba hos pappa, och det har ju gått bra ändå men jag hade velat ha den erfarenheten.”

Hur håller du dig i form?

”Jag springer så ofta det går. Det är perfekt eftersom jag reser mycket.”

Vilken är din största vardagslyx?

”Jag sparar rätt mycket på vardagslyxen och skjuter på den till helgen, resan eller festen. Då gillar jag mat och vin i olika former.”

Vad är du rädd för?

”Som många andra vill jag ha en frisk ålderdom.”

När var du riktigt lycklig senast och varför?

”Mekonomen hade ett dataintrång under förra våren samtidigt som pandemin slog till, så det var dubbla kriser att hantera. I början av hösten kände jag att det här fixar vi, det kommer att bli bra.”

När grät du senast?

”På min svärfars begravning i fjol. Men jag var nära tårarna under fotbollsmatchen Danmark-Finland när jag såg det som hände Christian Eriksen. Jag blev djupt berörd av kamratskapet och ledarskapet på planen, och känslan av skörhet.”

Hur träffades du och din partner?

”För 22 år sedan i Estlands huvudstad Tallinn. Natalie är från Ukraina, och något år senare flyttade hon till Sverige.”

Hur är stämningen hemma efter Sveriges förlust mot Ukraina i fotbolls-EM?

”Den är helt okej. Det var bara för mig att byta fot och hålla på Ukraina framåt.”

Vilken bok har gjort störst intryck på dig?

”I 15-årsåldern läste jag Dödscell 2455, en självbiografi av Caryl Chessman som var dömd till döden och väntade tolv år på sin avrättning. Den fick mig att börja fundera.”

Hur händig är du?

”Jag började som fordonstekniker och det kräver en viss händighet, men till vardags är jag bara normalhändig. Om någon sätter upp reglarna så kan jag gipsa väggen.”

Din sista måltid – vad väljer du?

”Det blir casoncelli alla bergamasca, pastaknyten fyllda med olika köttsorter. Jag åt det på en restaurang i Bergamo och det var så magiskt att vi beställde in en varmrätt till i stället för efterrätt.”

Vad ville du bli när du var barn?

”Rockstjärna. Jag har teoretiskt kvar den möjligheten.”

Hur ofta frågar folk om du är släkt med skådespelaren Per Oscarsson?

”Väldigt ofta när jag var yngre. Det var lite jobbigt, han var ju kontroversiell som skådis.”

Ditt tidigaste barndomsminne?

”När jag hjälpte till på en bondgård med mina föräldrar. Det var varmt och kliade av torkat gräs.”

Vem skulle du vilja bjuda på middag?

”Antingen Barack Obama för att lära och lyssna, eller Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, för han behöver lyssna på mig. Eller komikern Ricky Gervais, för jag kommer att ha så himla roligt. Får jag med alla tre på samma middag så tar jag notan.”