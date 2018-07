Mekonomen gör danskt förvärv

FTZ och Inter-Team hade en sammanlagd försäljning om cirka 5.203 miljoner kronor och ett ebitda-resultat om cirka 417 miljoner kronor under perioden juni 2017 - maj 2018. Förvärvet beräknas bidra positivt till Mekonomens resultat per aktie under nästa år och generera betydande synergier framöver.

En del av köpeskillingen avses finansieras genom en företrädesemission om cirka 1.650 miljoner kronor som planeras genomföras under andra halvåret 2018.