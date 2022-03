Megatrenderna som styr foodtechvärlden

I höstas tog Videoplaza-grundaren Sorosh Tavakolis bolag Stockeld med sina veganska ostar in över 168 miljoner kronor

Foodtech har blivit vad ai har varit i startup-världen under ett antal år, investerarna flockas. I höstas tog Videoplaza-grundaren Sorosh Tavakolis bolag Stockeld med sina veganska ostar in över 168 miljoner kronor i vad som påstås ha varit den största serie A-runda som gjorts i Europa inom växtbaserad mat.

Befolkningsökning, urbanisering, klimatförändringar och ett ökat fokus på hälsa och miljö är bara några av alla de megatrender som driver foodtech-sektorn framåt. Den globala livsmedelsindustrin som omsatte över 8.000 miljarder dollar 2020 enligt Statista har till för bara några år sedan karaktäriserats av en oligopolliknande struktur med ett litet antal multinationella jättar.

En av de investerare som tog plats i Stockelds rekordstora finansieringsrunda var techentreprenören Måns Ullerstam och hans Kale United. Investmentbolaget, som investerar i veganska företag över hela världen, håller precis på att ta in 100 miljoner kronor i nytt kapital

”Först förstod ingen vad foodtech var och sedan förstod alla. Det ledde till väldigt höga värderingar. Men nu, i spåren av pandemin och till följd av det rådande världsläget och höjda livsmedelspriser, har värderingarna kommit ned en bit”, konstaterar Måns Ullerstam.

”Men inget stoppar den underliggande tillväxten. Vi vet vart världen är på väg och till år 2050 måste en stor del av omställningen ha skett.”

Måns Ullerstam, grundare Kale United.

Även Gustaf Brandberg, som driver Gullspång Invests två år gamla riskkapitalbolag Re:food, ser att de höga värderingar som setts i foodtech-sektorn, inte minst för växtbaserade bolag, kommit ned en bit.

”För ett halvår sedan var sektorn som hetast, sedan dess har värderingarna gått ned. Det tycker vi är bra för att kunna skapa en uthållig bransch. Livsmedelssektorn är långsam och det har funnits en orimlig förväntan på hur snabbt de nya bolagen ska kunna växa. Det som samtidigt talar emot en bubbla är den stora förändringspotentialen. En del av förändringen kommer att drivas av de stora bolagen men det finns massor av utrymme för nya bolag att ta plats”, säger Gustaf Brandberg som just kommit hem från den stora matmässan Expo West i Los Angeles.

”Där fanns hur många bolag som helst inom växtbaserat, men den absoluta majoriteten av de nya produkterna smakar fortfarande inte tillräckligt bra och har ofta även för dåligt innehåll näringsmässigt.”

Vilka delar av sektorn har ni valt att fokusera på?

”Det finns några få saker som orsakar stora problem. Ett sådant är hur vi skaffar oss animaliskt protein, ett annat hur vi brukar jorden med bekämpningsmedel och konstgödsel, ett tredje att den mat vi äter är för onyttig och ett fjärde allt svinn både av mat och material i distributionsledet”, säger Gustaf Brandberg.

Analysen landade i att Re:food nu investerar i skiftet mot en hälsosam diet, alternativa proteiner, hållbara försörjningskedjor och ett regenerativt jordbruk, det vill säga hur man genom odling kan återuppbygga jordens förmåga.

”Den sistnämnda trenden är fortfarande kvar i startblocket. Här är det svårare att hitta affärsmodeller som går att skala och kunskapsläget kring regenerativt jordbruk är en utmaning.”

Gustaf Brandberg

Måns Ullerstam beskriver istället utvecklingen i generationer, där den första bestod av linsgrytor och liknande, den andra av vegetariska eller veganska alternativ som skulle efterlikna originalet till vilket pris som helst och den tredje, handlar om att göra dessa alternativ nyttigare.

”Vi har fortfarande inte lyckats att efterlikna originalet fullt ut, men här finns en uppsjö av spännande bolag. Nu när vi nästan är i paritet handlar det om att skapa en produkt som är lika god som Beyond Meat men som är nyttigare. Mindre processad, bättre råvaror, mindre tillsatser. Då löser vi hälsoperspektivet samtidigt som vi ställer om.”

Att det finns stort intresse att investera i foodtech syns inte minst i Nicoya, investmentbolaget med bas i Stockholm, som tagit in 700 miljoner kronor sedan verksamheten drog igång 2018. Nu är siktet inställt på en börsnotering.

”Nicoya är en halvö i Costa Rica och en så kallad Blue Zone där människor äter bättre och lever längre för att man hittat en balans i livet”, säger bolagets vd Christopher Slim.

”Vi vill förändra matsystemet och fokuserar på tre makrotrender, skiftet mot nya och alternativa proteiner, ökad efterfrågan på hälsosammare mat och en transformation mot en mer hållbar och stabil värdekedja.”

Det sistnämnda handlar om att utveckla mer resurseffektiva odlingssätt, men också att skapa mer hållbara lösningar i produktion, transporter, förpackningar och att anpassa sig till konsumenternas nya digitala konsumtionsbeteenden.

I dag har Nicoya 13 bolag i portföljen som Nick's, El Taco Truck, Peas of Heaven och Foodiq, en fabrik för nästa generations livsmedel. Med de 400 miljoner kronor som bolaget tog in i en övertecknad runda strax innan jul har bolaget för avsikt att genomföra ett antal nya investeringar i den internationella marknaden under 2022 enligt Christopher Slim.