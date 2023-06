Megasuccéns skapare: Då blir pengar viktigare än allt

Varumärket Sex and the City fyller snart 30 år och är i dag värderat till över en miljard dollar. Seriens huvudperson Carrie Bradshaw syns återigen i tv-rutan, nu i en ny säsong av And just like that i juni. Samtidigt fortsätter skaparen Candace Bushnell att skildra livet som singel på Manhattan, nu som 64-åring, med en egen krogshow. Di Weekend följde med författaren under en eftermiddag i New York.