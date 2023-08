Medhelps omsättning ökade – resultatet förbättrades

Ebitda-resultatet låg på 1,5 miljoner kronor (-1,1) och periodens resultat uppgick till -0,9 miljoner kronor (-3,3).

Bruttomarginalen steg till 83,8 procent (79,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,3 miljoner kronor (-17,6).

Antal användare uppgick under kvartalet till 206.797, en ökning med 2,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Medhelps vd Tobias Ekros uppger i rapporten att bolaget har inlett steg två i sitt effektiviseringsarbete. Det innebär att de produktionsrelaterade kostnaderna sänks ytterligare från och med i mitten av augusti, vilket kommer bidra till en fortsatt stärkning av bruttomarginalen framledes.

”Under det tredje kvartalet kommer detta att synas till viss del, och vi förväntar oss att det kommer ge fullt utslag under det sista kvartalet 2023 och framåt. Tillsammans med att vi ser en positiv utveckling för vårt kassaflöde från verksamheten, som landade på 1,6 miljoner kronor under det andra kvartalet, har vi därför starka förhoppningar om en bra lönsamhetsutveckling under andra halvan av året”, skriver Tobias Ekros.