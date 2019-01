May: Nödlösningen kommer inte behöva användas

”Om inte en framtida relation (med EU) är klar i december 2020 kommer parlamentet att få avgöra om vi ska förlänga övergångsperioden eller gå in i nödlösningen”, lovar May i underhuset.

Det hoppas Theresa May komma runt genom att ge parlamentet större inflytande.

Just nödlösningen – kallad back stop på brexitengelska – är stadigt det stora stridsämnet. Nödlösningen är till för att garantera en fortsatt öppen gräns mellan Irland och Nordirland, för att säkra den fredsuppgörelse 1998 mellan republikaner och unionister som satte stopp för 30 år av våld och terror. Motståndarna befarar dock att nödlösningen kan "låsa fast" Storbritannien i EU:s regler på obestämd tid.

”Vi har ett bra avtal på bordet. Nödlösningen (om Nordirland) kommer inte att behöva användas, och om den gör det kommer det bara att vara tillfälligt”, säger May.

”Det enda sättet att undvika ett avtalslöst läge är att rösta på mitt avtal”, säger May i onsdagens frågestund i parlamentet.

Theresa May har ännu inte gett upp, även om motståndet i parlamentet är fortsatt stort.

”Jag har varit i kontakt med olika EU-ledare. De här diskussionerna har visat att fortsätta klarlägganden om nödlösningen är möjliga och de samtalen kommer att fortsätta de närmaste dagarna”, säger May.

Fast det imponerar föga på det ärkekonservativa unionistpartiet DUP, vars stöd är nödvändigt för att ge Mays regering majoritet i parlamentet.

”Kosmetika och meningslöst”, säger DUP i ett uttalande enligt Reuters.

De brittiska parlamentsledamöterna fortsätter nu sin brexitdebatt med siktet inställt på en avgörande omröstning om utträdelseavtalet på tisdag nästa vecka, den 15 januari.

Om inte May får sin vilja igenom där lovar oppositionsledaren Jeremy Corbyn att ”nästan omedelbart” kräva en misstroendeomröstning mot May, rapporterar tidningen The Guardian.