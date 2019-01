May klarade misstroendevoteringen

Theresa May led ett rekordnederlag när parlamentet röstade om det brexitavtal hon förhandlat fram med EU. Men när det brittiska parlamentet dagen därpå röstade om hennes position som premiärminister gick resultatet Mays väg, om än med liten marginal.

325 ledamöter röstade för att hon ska sitta kvar – och 306 emot. Direkt efteråt bjöd premiärministern in de andra partierna till samtal med start redan på onsdagskvällen.

Oppositionsledaren, Labours Jeremy Corbyn, svarade att en förutsättning för det är att regeringen helt och hållet kan utesluta ett avtalslöst brexit.

Det blev ett rungande nej när parlamentet röstade om Mays förslag till utträdelseavtal med EU i tisdags. Röstsiffrorna landade på 432 mot och 202 för. Aldrig tidigare hade en brittisk regering förlorat så stort i en parlamentsomröstning. Oppositionsledaren Jeremy Corbyn krävde omgående en misstroendeomröstning, med målet att Storbritannien skulle gå till nytt nationellt val.

Alla tidigare premiärministrar som ställts inför ett nederlag som det i går hade avgått, sade Corbyn till May under den hetlevrade debatt som föregick omröstningen. May kontrade med att anklaga sin rival för att vara otydlig med vad han vill göra i brexitfrågan om Labour tar makten. Själv agerar hon i nationens intresse, sade hon, och slog fast att utträdet kommer att ske som planerat.

”Vad vi vill göra efter gårdagens förlust är att lyssna på parlamentsledamöterna för att se vad vi ska göra för att få det stöd som behövs”, fortsatte Theresa May.

Labourledaren Corbyn hävdar dock att regeringen inte alls har sträckt ut någon hand till alla andra partier och han kallade Mays regering för en ”zombieregering”. Och de verbala attackerna från bänkraderna på andra sidan Theresa May bara fortsatte.

Yvette Cooper, toppledamot för Labour, insisterade att regeringen måste leverera ”vad det brittiska folket röstat för”.