May insisterar på ryskt ansvar för giftattacken

"Rysslands svar förändrar inte faktum: mordförsöket på två människor på brittisk mark, för vilket det inte går att dra någon annan slutsats än att den ryska staten bär skulden, säger May under ett möte med sitt parti", konservativa Tories.

Premiärministern tillägger att hennes regering nu kommer att fundera över vilka ytterligare steg den ska ta under de kommande dagarna.

Den brittiske ambassadören i Ryssland, Laurie Bristow, informerades om de ryska motåtgärderna under ett möte på utrikesdepartementet i Moskva under lördagsmorgonen. De 23 brittiska diplomaterna har förklarats persona non grata och får en vecka på sig att lämna landet, skriver ryska UD i ett uttalande.

Därtill stoppar Ryssland den statsstödda brittiska institutionen British Councils verksamhet i landet, och stänger det brittiska konsulatet i Sankt Petersburg.