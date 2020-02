Maxfastigheter ökade förvaltningsresultatet 2019

Driftöverskottet blev 112 miljoner kronor (80) och förvaltningsresultatet ökade till 57 miljoner kronor (44).

Uthyrningsgraden uppgick till 95,0 procent (91,5).

Fastighetsvärdet har under 2019 ökat 49 procent till 2.315 miljoner kronor.

Under 2019 har Maxfastigheter arbetat vidare med Etapp 2 i Fanfarenprojektet i Karlstad, där första hyresgästerna flyttar in och öppnar under första kvartalet 2020. Investeringen uppgår totalt till närmare 200 miljoner kronor.