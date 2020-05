Mavshack ökar intäkterna och krymper förlusten

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-3,1).

Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till cirka 2,5 miljoner kronor (1,6).

Omsättningen för Mavshacks B2B-del var cirka 7,5 miljoner kronor (2,4) MSEK. Det ska noteras att Your IT och Recapture IT förvärvats under andra kvartalet förra året och ingår inte i jämförelsen med föregående period, heter det.

”Vi ser en värld som mer eller mindre är nedstängd. I Sverige har Mavshacks verksamheter fortlöpt utan någon större dramatik … Vi ser ökade krav på digitalisering för företag med anledning av pågående pandemi och det är såklart gynnsamt för Mavshacks verksamhet”, skriver bolagets vd Tommy Carlstedt i delårsrapporten.