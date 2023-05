Matsvinnskrogens succé: ”Det är alltid fullsatt”

I morgonens leveranser från matgrossisterna visade det sig finnas ovanligt mycket vitkål och spetskål i lådorna. På ett kort möte bestämde sig kockarna på Spill för att dagens kötträtt blir kålpudding, gräddsås och rårörda lingon. När Dagens industri besöker restaurangen, en timme före lunchrushen drar igång, testar personalen resultatet, kommer överens om några mindre förändringar och lägger ut bilder på rätten på instagram.

”Det är det som är speciellt med våra restauranger, vi vet aldrig i förväg vad vi kommer att få för råvaror kommande dag utan det handlar om vad grossisterna annars skulle ha slängt. Därför måste vi vara flexibla och hitta nya kombinationer varje dag”, säger Ellinor Lindblom Mohlin.

”Samtidigt är det just det som är kreativt och roligt! Det är sällan en rätt kommer tillbaka exakt likadan”, lägger hennes man Erik Andersson Mohlin till.

Tillsammans öppnade paret Spills första restaurang för fem år sedan. Hon hade varit restaurangchef på den numera stängda Michelinkrogen Daniel Berlin på Österlen. Han var kökschef på samma hyllade gourmetkrog. När Erik Andersson Mohlin sa upp sig för att leta nya utmaningar besökte han några av de stora restauranggrossisterna som han hade jobbat med. Hos samtliga såg han något som fick honom att häpna, en massa vagnar med råvaror i till synes gott skick, som var på väg mot soptippen.

”Jag fick nästan en chock. Det kanske var ett enda dåligt salladsblad eller en liten missfärgning på ett äpple, annars var det prima kvalitet. Men det räckte för att ingen ville ha råvaran och grossisterna tyckte att det blev för dyrt att rensa bort det dåliga. Där och då föddes idén till Spill!”

Så mycket mat slängs det

Under ett år uppkommer runt 900 000 ton livsmedelsavfall i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Det motsvarar 86 kilo per person.

Livsmedelsavfall är inte samma sak som matsvinn. Som matsvinn räknas mat som slängs i onödan och som hade kunnat ätas om den hanterats annorlunda.

Hushållen står för den största andelen livsmedelsavfall, 59 kilo per person. Av det uppskattas runt 15 kilo per person vara onödigt livsmedelsavfall, alltså matsvinn.

År 2021 uppskattades livsmedelsavfallet i grossistled till 17 000 ton.

En undersökning från maträddarappen Too Good To Go visar att 7 av 10 svenskar kan tänka sig att köpa mat som närmar sig bäst före-datum för att komma ner i pris.