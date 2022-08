Matpriserna stiger till nya rekordnivåer

På ett stort bord släpps de sista delarna av en madrass till. I fabriken i Örnsköldsvik tillverkas bland annat madrasser som ska användas i röntgenapparater samt akutmadrasser. I Kinnarumma, nära Borås, görs madrasserna för sjukhussängar.

En stor del av produktionen är manuell, vilket känns lite ovant för ett Di-team som besökt många högautomatiserade industrier.

”Madrasserna är sömlösa och det gör det väldigt svårt att automatisera produktionen. I Kinnarumma är det lite mer automatiserat, men mycket görs för hand där också”, säger Göran Nordin.

Tillsammans med sina bröder, Dag och Niclas, driver han Järven Health Care. Bolaget är en stor aktör när det gäller olika madrasser och andra hjälpmedel till vården.

Allt började mer eller mindre av en slump. Syskonen Nordins mamma Inga Nordin hade sålt ett isoleringsföretag och gjorde sin sista vecka på jobbet när hon blev uppringd av en läkare i Umeå.

”Han ville ha hjälp att tillverka en vattenmadrass, varför han ringde ett företag som tillverkade isolering är oklart och ologiskt”, säger Göran Nordin och skrattar.

Läkaren hade klurat på hur det skulle gå att minska trycksår i vården och tänkte efter att ha läst gamla avhandlingar att vatten skulle vara lösningen. Inga Nordin gav sig med liv och lust in i projektet. Det hela slutade med att hennes nya bolag efter några år tog fram en annan lösning, Lentex-madrassen. I grunden är det samma produkt som företaget säljer än i dag.

”Det är vårt Coca Cola-recept skulle man kunna säga”‚ säger Göran Nordin för att i nästa sekund bli mer allvarlig.

Att minska problemen med trycksår i vården är en hjärtefråga för honom och bolaget. Skumkärnan i madrassen är utvecklad för att minska trycket mot patienten. Dessutom är det enklare att hålla den ren.

”Det finns inga sömmar eller dragkedjor där det kan tränga in vätska in i madrasserna. Skulle ytskiktet skadas så att något tränger in, så ser man det direkt. Kontaminerade madrasser är en stor hälsorisk i vården”, säger han.

På 1970-talet tvättades fortfarande alla madrasser i sjukhusens egna tvätterier, vilket krävde mycket personal och energi. Dessutom klarade madrasserna inte de temperaturer som krävdes för att hålla dem rena. Med Lentex-madrasserna blev det ändring på det.

”Det var den första madrasstypen som rengjordes direkt i sängen. Det var en revolution i svensk sjukvård. Men det tog säkert åtta år innan den slog igenom”, säger Göran Nordin.

Brödernas mor Inga startade verksamheten under 1970-talet. Foto: Jesper Frisk

Han kom in i verksamheten under den perioden, i början av 1980-talet. Den produkt han kastade sig över var vattenmadrassen, för den idén hade ingalunda kasserats, utan användes i vården i några år. Nu fick den en helt annan marknad.

I samarbete med en sängtillverkare bidrog bolaget i Örnsköldsvik till vattensängens genombrott i Sverige.

”Mina kompisar tyckte att det här med vattenmadrasser var hur häftigt som helst och jag läste att det var stort med vattensängar i USA och tänkte att det kanske gick att göra något av det”, berättar Göran Nordin.

Så har det ofta varit för Järven Health Care. Även om vården varit kärnverksamheten, har bröderna Nordin gärna hoppat på olika sidoprojekt. Under 1990-talet jobbade bolaget åt försvaret, med allt från tältmadrasser till utrustning för att sanera människor som exponerats för farliga ämnen.

”Det här med innovationer och utveckling är så himla roligt”, säger Göran Nordin.

Ett hobbyprojekt var så kallade flytväggar, ett reningssystem för vattendrag och dagvatten, som slog igenom stort kring millennieskiftet. Det blev en extra god affär när det knoppades av som Järven Ecotech och såldes häromåret.

”Företag ska vara en levande organism. Det är inte den starkaste som överlever utan den mest anpassningsbara. Kan man inte ändra inriktning så kan det gå utför snabbt”, säger Göran Nordin.

Anställde Salim Rasouli skär material till madrasser. Foto: Jesper Frisk

Nu läggs all energi åter på vården och Göran Nordin pratar entusiastiskt om nya produkter som ska hjälpa både patienter och personal. Ungefär hälften av produktionen går på export och i synnerhet i Asien är bolaget stort. Göran Nordin har tillbringat mycket tid i Japan och har låtit sig inspireras av företagskulturen i landet.

”Framför allt av engagemanget i arbetet och närheten mellan produktion och ledning. Hela teamtänket, hur man kan utveckla saker och se möjligheter har jag tagit stort intryck av”, säger han.

Vilken valfråga är viktigast för ditt företag? ”För Sveriges del tror jag integrationen är viktigast. Klarar vi inte det kommer vi att ha problem i många generationer framöver”, säger Göran Nordin.