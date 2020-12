NEW YORK. Pandemin hindrar många utlandssvenskar från att resa hem till Sverige över jul. Två restaurangentreprenörer i New York har därför startat ett initiativ för att leverera julmat i matlådeform till hemlängtande svenskar över hela USA.

Ulrika Bengtsson, som tidigare drev den välkända restaurangen ”Ulrikas” på Manhattan, och Gisela Nelson, med bakgrund inom cateringbranschen i New York, startade i höstas SweDISHnyc. Affärsidén var att laga och sälja svenska maträtter i matlådeform i en tid när många tvingas undvika restauranger.

Nu är det dags för premiären på tema julmat.

”Utlandssvenskarna är väldigt trogna sina traditioner, och det gäller i hög grad julmaten”, säger Gisela Nelson.

”Till vardags kanske man nästan är vegan, men på julen vill man ha ett vanligt hederligt svenskt julbord. Inga krusiduller.”

Ulrika Bengtsson, grundare av SweDISHnyc Foto: Frida Wallnor

Initiativtagarna har även bjudit in andra svenska New York-företagare som ska bidra till jullådan. Dessa är kakbolaget Unna Bakery, godisföretaget BonBon och chokladmakaren Håkan Mårtensson (som tidigare drev cafékedjan Fika). Eventuellt ska även Fabrique leverera vörtbröd. Resultatet kallas ”Swedish Christmas in a box”.

”I de här coronatiderna är det viktigare än någonsin att vi företagare samarbetar och hjälper varandra”, säger Ulrika Bengtsson, som säger sig se jullådan som ett svenskt ”kärleksbarn”.

Di fick privilegiet att testa jullådan. Undertecknad kan intyga att det var en rejäl dos vällagade svenska delikatesser som levererades. Där fanns bland annat egengjord leverpastej, ris á la Malta, Janssons frestelse, köttbullar och prinskorv, olika sillar och lax med tillhörande såser. Lådan innehöll till och med svensk julost och glöggkryddor – en välsignelse för en hårt prövad reporter i exil.

SweDISHnyc:s jullåda. Foto: Frida Wallnor

”Vi har redan fått många fler beställningar än vad vi trodde”, säger Gisela Nelson, som precis som Ulrika Bengtsson bott i New York i över 20 år.

De räknar med att leverera uppemot 250 portioner till den 23 december. Kunderna kan antingen hämta upp lådan på Manhattan eller få den levererad över hela USA.

Om julprojektet går bra är initiativtagarnas plan att göra liknande lådor även till påsk och till midsommar. Däremellan har de också tänkt ta fram en månadslåda med svensk husmanskost, likt en matkasse fast med färdiglagad mat.

”Man blir svenskare ju längre tid man är borta från Sverige”, kommenterar Ulrika Bengtsson.