Matförsäljaren som vägrar höja priserna

När Husam Meizar som 29-åring, efter att ha flytt kriget i hemlandet Irak, hamnade i Sverige var ambitionen att arbeta vidare som arkitekt. 1990-talets finanskris, med arbetslöshet och stiltje inom nybyggnation, punkterade den planen.

”Jag hade aldrig tänkt starta eget, men insåg att jag måste byta bana”, säger han.

Efter mindre än två år i Sverige var företaget startat. Affärsidén hittade han i matvarorna han själv vuxit upp med i Mellanöstern, men som inte gick att få tag på i Sverige.

”Jag är uppvuxen med att det alltid stod en stor kanna Ayran, en yoghurtdryck, på bordet. Vi drack inte saft eller läsk, som i Sverige, utan Ayran. Så jag började importera yoghurt och vitost i liten skala och sålde till kunder runt Möllevångstorget i Malmö. Det öppnade en massa små etniska matbutiker och restauranger där då, det var en jättetrevlig tid. Samtidigt kom en invandringsvåg från Balkan och Mellanöstern till Sverige, så det var bra tajming för mina produkter”, säger Husam Meizar.

Larsa Foods växte som en leverantör till nischade frihandlare och restauranger i södra Sverige. Men dörren till de stora, rikstäckande matkedjorna förblev stängd. För tio år sedan tog han ett strategiskt beslut att ändra på det.

”Vi bytte bana och fokuserade helt på att komma in i dagligvaruhandeln. Det är enda sättet att bli tillgängliga för alla över hela landet på ett praktiskt sätt”, säger han.

”Det fanns en brist på kunskap hos inköparna, man visste helt enkelt inte hur produkterna användes och hur man skulle arbeta med dem i hyllorna. Men motgångar är en del av livet. Vissa bryter ihop av det, andra överträffar sig själva. Jag förbättrade mig själv, var envis och hade tålamod. Jag visste att det bara var en tidsfråga. Jag visste att jag tillförde marknaden unika produkter och att målgruppen fanns. Det handlade bara om att övertyga kedjorna”, säger han.

Han lyckades – och sedan några år tillbaka är 20-30 artiklar centralt listade på Ica, Coop och Axfood. Innan beslutet gick 10 procent av försäljningen till de stora matkedjorna, i dag är siffran 75 procent. Företagets yoghurt och Ayran tillverkas efter egna recept av leverantörer i Grekland, Tyskland och Österrike, och vitostarna kommer primärt från danska producenter. Hög kvalitet som alla ska ha råd med, är idén.

”Vi har en liten organisation, vilket gör att vi klarar oss på mycket lägre marginaler än de stora tillverkarna”, säger han.

”Jag tror på en företagskultur där öppenhet och transparens skapar engagemang. Jag delar med mig av både mål och bekymmer till personalen, och vi delar också ut en del av vinsten till hela personalen varje år. Psykologiskt skapar det en tillhörighet där alla vill ta stort ansvar”, säger han.

Larsa Foods har inte undkommit de höjda råvarupriserna, och för de svenska konsumenterna har prislapparna på mjölk och mejeriprodukter ökat med cirka 30 procent under det senaste året, enligt SCB. Men Husam Meizar valde tidigt att gå en egen väg i tider av rusande matpriser.

”Jag valde att stoppa prishöjningarna till kedjorna från den 31 augusti förra året. Jag har fått prishöjningar från mina producenter sedan dess, men inte tagit ut det på kedjorna. Jag ville inte tappa vår position i hyllorna, och vi har faktiskt fördubblat försäljningen av grekisk yoghurt sedan vi tog beslutet.”

Men tjänar ni några pengar?

”Det är på gränsen. Men vi har några jättebra år bakom oss, med en riktigt bra soliditet i bolaget, och kan ta den smällen. Alla ska ha råd att köpa våra produkter. Som företag måste man räkna med de svåra tiderna, vara sparsam och bygga buffert. Konsumenterna kan inte betala allt själva när det vänder. Alla får försöka hjälpa till att hålla nere priserna.”

Rubrikerna är svarta just nu, men Husam Meizar ser ljust på framtiden. Omsättningen ser ut att nå 200 Mkr i år, och företaget står i startblocket för flera stora projekt. Konsumenternas önskemål om en yoghurt gjord på svensk mjölk vill han gärna förverkliga.

”Vi ser en stark efterfrågan på produkter som görs på svensk mjölk, och jag har haft diskussioner med mina leverantörer i Grekland om de kan hjälpa oss att starta upp något i Sverige. Vi håller ögonen öppna för att hitta en bra anläggning”, säger han.

Inom några år öppnar Larsa Foods också upp ytterligare en lageranläggning – placerad i mellersta Sverige av logistiska skäl – samtidigt som en expansion till de nordiska grannländerna står högst på agendan. Ännu en gång med begreppen tålamod och envishet som nyckelfaktorer.

”Vi ska ta oss in centralt inom detaljhandeln i hela Norden, precis som vi gjort i Sverige. Just nu, med inflation och höga priser, är alla lite försiktiga och vill inte ta in nya produkter. Men det kommer att funka där också. De ligger efter Sverige när det gäller globala produkter i matbutikerna och det är bara en tidsfråga innan det lossnar”, säger Husam Meizar.