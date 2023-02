Massiva ryska robotattacker i Ukraina under morgonen

Minst 17 ryska robotar har träffat Zaporizjzja under fredagsmorgonen, enligt stadens borgmästare. På meddelandeappen Telegram skriver han att samtliga 17 robotar slog ned under loppet av en timme. Enligt tidningen The Kyiv Independent riktades attackerna mot energiinfrastruktur.

Lokala myndigheter i Charkiv uppger att attackerna har lett till att delar av regionen är utan ström. Stadens borgmästare Ihor Terechov varnar för att värme- och vattenförsörjningen också kan slås ut.

”Ockupanterna träffade kritisk infrastruktur. Det var runt tio explosioner”, skriver regionens guvernör Oleh Synegubov på Telegram.

Striderna i Ukraina intensifierades under torsdagen. Enligt den ukrainska militära underrättelsetjänsten har ryska styrkor inlett en ny offensiv i delvis ryskockuperade Donetsk och Luhansk, med målsättning att ta full kontroll över hela Donbassregionen.

Den ukrainske guvernören i delvis ockuperade Luhansk, Serhij Hajdaj, sade på torsdagen att ryska styrkor försöker avancera västerut för att bryta igenom försvarslinjerna i närheten av staden Kreminna. Enligt Hajdaj pågår en ”maximal upptrappning” i området.