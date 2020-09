Massgripanden vid söndagsprotest i Minsks

Skeenden och reaktioner följde tidigare söndagsmarscher. Omfattningen på protesterna var svår att beräkna, men återigen hade troligen över 100 000 människor mött upp.

Säkerhetsstyrkor, i hjälmar och masker, slet med sig demonstranter från gatans protester. Ingripanden filmades och publicerades med hjälp av lokala medieorganisationer.

Uppgiften om antalet gripna kom från en människorättsorganisation Vjasna, som rapporterade att 80 gripits i Minsk och ytterligare 47 på andra platser i landet. Uppgifterna har inte bekräftas av andra källor.

Polisen hade då, med början under förmiddagen. laddat upp med militärfordon och avspärrningar på gatorna i centrala Minsk.

På några av demonstranternas plakat syntes budskap som ”bara fegisar misshandlar kvinnor” och ”försvinn!”.

Protesterna ägde rum dagen efter det att nära 400 demonstranter, mestadels kvinnor, frihetsberövats av kravallpolis. Vittnesmål från lördagens demonstrationer beskriver även de hur kravallpolis slitit ut människor ur folkmassan på måfå och sedan släpat in dem i polisfordon. En majoritet av dem som frihetsberövades under lördagen hade under söndagsmorgonen släppts.

Ända sedan presidentvalet den 9 augusti, då den mångårige auktoritäre ledaren Aleksandr Lukasjenko utropade sig som segrare, har protesterna pågått med oförminskad styrka. Tusentals personer har sedan dess gripits. Söndag har varit den veckodag då de största demonstrationerna ägt rum.