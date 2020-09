Petra Sundström, head of digital business development på Sandvik Crushing and Screening.

Hon började intressera sig för digital kommunikation och sensorer redan för 15-20 år sedan och doktorerade och forskade både i Sverige och internationellt på människa maskin-interaktion och hur vi vill leva med ny teknik.

"Där har det ju hänt mycket sedan dess. Men däremot inte så mycket kring hur vi vill arbeta med ny teknik", konstaterar Petra Sundström vars titel är head of digital business development på Sandvik Crushing and Screening.

Innan hon kom till Sandvik arbetade hon med digital utveckling på Husqvarna Group med att styra upp strategin för att koppla upp företagets produkter, trädgårdsmaskinerna digitalt. Där stötte hon dock på en utmaning.

”Det är ett problem att vi inte har processerna mellan innovation och skalning. Det är ingen match att bygga en häftig digital prototyp, den stora utmaningen är att lyfta över den i den optimerade organisationen och skala upp.”

För två år sedan flyttade hon över till Sandvik Mining and Rock Technology och den del av företaget som levererar gruvutrustning ovan jord, Sandvik Crushing and Screening. Här är hon övertygad om att hon ska lyckas skala upp det hela vägen ut i produktionen.

”Absolut, strategi ett år, nu bygger vi och nästa år ska det ut. Våra kollegor under jord har ju redan kommit jättelångt. Det finns fler självkörande bilar under jord i världen än ovan jord.”

Hon säger sig ha byggt sin drömorganisation, en så kallad ambidextrous, en tvåbent organisation för att hantera prototyper och jobba med innovation och startups men samtidigt exekvera och industrialisera och få ut saker till slutkund.

”Mitt jobb är att se till att vi ska tjäna pengar på att koppla upp alla våra produkter digitalt. Alla konkurrenter gör det i dag. Vi måste göra det bättre.”

Här möter Petra Sundström ytterligare en utmaning.

”Användarvänligheten är det viktigaste nu. Vi måste bygga tjänster som operatörerna, alla i kundens organisation vill använda och blir engagerade av. Vi hoppas kunna slå ut vissa konkurrenter genom att vara bättre på just engagemang.”

Foto: Joey Abrait

Hon erkänner att hon därför sneglar på de stora nätjättarnas sociala plattformar.

”Vi bygger in kommunikation i våra applikationer. Det ska vara minst lika smidigt att använda som Whatsapp. Vi bygger in teamkänsla och vi bygger in lite av gamification och tävlingsmoment.”

Samtidigt som hon är en passionerad digital visionär är hon angelägen att inte måla den digitala framtiden i industrin i allt för ljusa färger och ryggar inte för raden av utmaningar.

”Det finns en stor fara att digitaliseringen bara blir en kostnad, att du vare sig bygger en ny affär ute hos kund eller lär din interna organisation att dra nytta av datan”, varnar hon.

”Vi är i dag lite beyond hajpvarning i industrin. Det är få som har funnit riktigt kundvärde och byggt en affär kring sin digitalisering. Ibland blir jag lite rädd när jag tänker på hur Sveriges stora globala industriföretag byggts med ingenjörskonst medan nu Kina och USA kommer och vinner mjukvarusegmentet.”

Men Petra Sundströms digitaliseringsengagemang sträcker sig även utanför industrin, i egenskap av ordförande för IoT Sverige som ger stöd och finansierar offentliga Sakernas internet-projekt över hela landet.

”Vad kan internet of things hjälpa oss med i offentlig verksamhet, på dagis, i skolor och i sjukvården? Där är risken stor att vi fastnat i de mest uppenbara exemplen som uppkopplade soptunnor och var du hittar en ledig parkeringsplats. Vi måste komma vidare.”

Även här pekar hon öppenhjärtigt på utmaningarna.

”Offentlig sektor har en upphandlingsform som inte funkar tillsammans med startups som vill bygga en första prototyp och sedan vill skala upp och då kanske de är ute ur upphandlingen, så det finns ett legalt problem här.”

Med vardera benet i industrin och i offentlig sektor ser hon också vad som skiljer sig i digital utveckling.

”Medan vi kanske prototypar för mycket i industrin så gör vi det alldeles för lite i offentlig sektor. Där finns lärdomar att dra, att man i offentlig sektor måste leka, testa och utforska tekniken mycket mer. Det handlar mycket om processer och samarbetsformer.”