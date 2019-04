Martin Guri om Kinas handelssiffror: ”Det här påverkar hela världsekonomin”

2018 startade med handelskrig i Kina vilket gav dubbelt negativa effekter i form av kraftig tillbakagång av både tillväxt och export. Nu, efter det kinesiska nyåret, så visar kinesiska handelssiffror dock att Kina är på väg tillbaka.

”Det är inte handelsdata som är viktigast utan kredittillväxten. Det är första steget mot investeringar inom produktion och så småningom export. Den steg väldigt kraftigt vilket är i linje med vad kinesiska ledare sagt. Man lånar lite mer, man öppnar penningmängdskranarna, man har sänkt kassakraven för bankerna och man har sänkt räntorna. Man vill att tillväxten ska ta fart genom att man lånar mer”, säger Martin Guri.

Vidare tror han att medvinden kommer att fortsätta månader framöver.

”Jag tror att styrkan bara kommer att tillta. Det kan bli export, inhemsk efterfrågan, men framförallt den kinesiska motorn tar fart igen.”

Kina har ett stort skuldberg, är det inte oroväckande att man lånar på sig mer?

”Så är det. Kina har haft lite otur, går man tillbaka till 2016 så var det mycket diskussion kring just skuldberget och kineserna lyssnade. 280 procent skulder utifrån BNP var inte så bra så de drog ner utlåningen och det var det beslutet som gällde även under kalenderår 2018. Eftersom de är en planekonomi så tar man ett beslut per år.”