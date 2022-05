Marknaden alltmer osäker om budet – ”Philip Morris har målat in sig i ett hörn”

Trots ett bud värt 106 kronor per aktie har tobaksbolaget Swedish Match fallit tillbaka kring 100 under under de tre senaste handelsdagarna.

Pontus Dackmo, vd på Protean Funds, som är en av få svenska fonder som äger aktier i tobaksbolaget tror att budet kan falla i sin nuvarande form, men har trots det köpt mer aktier under måndagen.