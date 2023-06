Markägare polisanmäler företag för skogsbrand

Branden vid Målarberget mellan Avesta och Norberg i Västmanland är inne på sitt tredje dygn sedan den blossade upp på måndagen. Norbergs kommun meddelade vid lunchtid på torsdagen att den fortfarande inte är under kontroll.

Markägare i det brandhärjade området väljer nu att polisanmäla en underentreprenör till skogsförvaltaren AB Karl Hedin. Detta då företaget enligt markägarna röjt med röjsåg i området samma dag som branden ursprungligen bröt ut.

”Vi vill i alla fall ha en utredning på det, säger Gustav Andersson, en av fyra markägare”, till SVT Nyheter Västmanland.

Andreas Hugoson, AB Karl Hedins distriktschef Öst, säger till SVT att han välkomnar en polisanmälan så att brandorsaken kan utredas.

Sent på onsdagskvällen hade branden krympt och stabiliserats och under natten har insatserna gått som planerat och sprinklersystemet utökats. Vid lunchtid uppger räddningsledare på plats att läget är stabilt, men ännu inte under kontroll.

Flygplan och helikoptrar används fortfarande i släckningsarbetet och fokuserar på riskområden där markpersonalen har svårt att arbeta på grund av fallande träd.

Skogsbranden startade på midsommarafton, och blossade upp igen i måndags eftermiddag.