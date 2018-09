Marinediesel Sweden tecknar avtal om Cimco Marine-aktier

Per den 31 augusti 2018 ägde Marinediesel Sweden 14,8 procent och Per Lindberg 13,4 procent av aktierna i Cimco Marine. Enligt optionsavtalet har Marinediesel Sweden till och med den 31 december 2019 rätt att köpa upp till 1.600.000 aktier i Cimco Marine från Per Lindberg för en köpeskilling om 13 kronor per aktie.

Optionsavtalet har föregåtts av att Marinediesel Sweden tecknat samtliga aktier som Marinediesel Sweden hade företrädesrätt till i Cimco Marines företrädesemission som först kommunicerades den 28 augusti 2018. Marinediesel Sweden har därefter sålt 1.600.000 aktier till Per Lindberg för en köpeskilling om 10 kronor per aktie.