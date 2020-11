Med sina nyss fyllda 60 år har Mikael Bramstedt varit med om många revolutioner inom det område där han har sina fötter djupt rotade: it. Det kanske mest framträdande bland hans egna bidrag är utvecklingen av den extremt populära svenska betalningslösningen Swish där han i början av förra decenniet, som it-konsult på Nordea, gjorde den tillgänglig för handlare.

Vi möts för en lunchintervju på det kontorshotell i centrala Stockholm där hans senaste satsning, Bluebarricade Blockchain Technology, huserar.

”Vi har fel på vårt betalningssystem just nu”, säger mannen bakom bardisken i kontorshotellets egen restaurang.

”Har ni Swish?”, undrar densamma.

”Nej, jag använder inte Swish”, svarar Mikael Bramstedt.

Hur är det möjligt att han, en av arkitekterna bakom lösningen, inte använder den undrar jag överrumplat. Är det så att han inte litar på sin egen skapelse?

”Jodå”, försäkrar han. ”Jag är bara väldigt trött på den efter att ha suttit och analyserat kod och löst it-arkitektur för den under mer än ett år.”

Mikael Bramstedt är självlärd. Det var på Fritidsresor, som i dag ingår i den tyska resejätten TUI, han fick sin första skolning. I över 15 år, med undantag för ett års avbrott som systemprogrammerare på ABB, jobbade han som linjechef för bolagets stordatorsystem. Det var också där han inledde en relation som han varit trogen hela vägen in i det två år gamla Blue Barricade, den med amerikanska it-jätten IBM.

”IBM och dess stordatorer är inblandade i 97 procent av alla världens banktransaktioner och 90 procent av alla kreditkortstransaktioner”, säger Mikael Bramstedt, som redan vid millennieskiftet startade sitt första bolag, Midware, med specialistkompens inom just kreditkortsclearing. Det såldes senare till Netgiro, som i sin tur sålde det till då börsnoterade amerikanska bolaget Digital River utan att göra Mikael Bramstedt till it-miljardär.

Nu har han en ny chans.

Foto: TT

Det var 2018 på en blockkedjekurs i franska Montpellier som idén till Blue Barricade föddes. Då var han it-arkitekt på den indiska it-konsulten HCL med uppdrag för bland andra Volvo Group och Volvo Cars.

”Vi hade börjat titta på hur vi kunde effektivisera reservdelslagren med hjälp av blockkedjan. Så de skickade mig på kurs för att lära mig hur blockkedjor fungerade på den plattform som IBM just börjat utveckla.”

Det var när kursledaren deklarerade att den som löser utmaningen med att integrera gamla och nya system sitter på en ”silver bullet” som vinnarskallen hos den svensk-jamaicanska it-arkitekten väcktes.

”Jamaicaner satsar på att vinna annars kan de lika gärna gå ner och lägga sig på beachen. Det har jag från min pappa.”

På mindre än en vecka av intensivt arbete hade Mikael Bramstedt knäckt koden som bryggar det gamla med det nya med hjälp av IBM:s blockkedjeplattform.

Algoritmen, som nu utgör grunden i Blue Barricade, möjliggör upp till 1.000 transaktioner per sekund eller 80 miljoner transaktioner per dygn, att jämföra med de cirka 4 miljoner realtidstransaktioner per dygn som är möjliga i dag enligt Mikael Bramstedt.

”En anledning till att blockkedjor ännu inte fått sitt stora genomslag inom Business-to-business är att de gått långsamt, en större blockkedja kräver mycket processorkraft. I företag, fabriker eller banker har det varit omöjligt att använda tekniken i transaktionsintensiva processer. Vi har satt stordatorn i en ny kontext”, säger han och pekar på att den ökade hastigheten också öppnar för ett globalt bank-id eller motsvarande elektronisk identifikationshandling, något som är under utveckling i samarbete med IBM:s utvecklingslabb i Tyskland.

”I Sverige bygger ju bank-id på personnummer men vi använder en hashtag istället som blir personlig, som ett DNA.”

Mikael Bramstedt och hans team, varav merparten är programmerare från det topprankade universitetet Tsinghua i Kina, ofta benämnt som Asiens MIT, har nyligen avslutat utvecklingsfasen för att nu fokusera på att hitta kunder.

Diskussioner förs redan med en större biltillverkare i Europa, som bland annat ska mäta pumptryck, till ett globalt musikföretag som behöver en lösning för provisionsavräkningar. Men också med aktörer på finans-, försäkrings- och spelmarknaden samt en större nordisk bank.

Från den 1 januari nästa år räknar han med att de första avtalen ska börja rulla in.

En global databas med spårbar och säker information om covid-19 och andra pandemier, ursprungsmärkning av plastavfall som dumpas i haven samt vård av brännskadade i ett traumacenter i samarbete med ett svensk universitetssjukhus är framtida användningsområden inom hållbarhet.

Men det Mikael Bramstedt verkligen brinner för är att använda Blue Barricades algoritm till att göra världens snabbaste, mest effektiva och billigaste transaktionstjänst för jordens fattigaste människor.

”Tjänsten, som heter Greenbay Project Wire för transferering och donationer, kommer att sjösättas 2021.”