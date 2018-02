Manipulerade valkretsar avgör USA:s val i höst

En studie vid New York University konstaterade nyligen att gerrymandering redan kan ha ”säkrat” republikanska majoriteter i 17 valdistrikt inför höstens kongressval.

Den utvecklingen har fått Demokraterna att se rött och partiet kraftsamlar nu för att bemöta Republikanernas framryckningar.

Bland annat har Barack Obama satt fokus på frågan. Den forne presidenten stödjer en välfinansierad satsning – The National Democratic Redistricting Committee, ledd av tidigare justitieministern Eric Holder – som ska hjälpa Demokrater att ta kampen med republikanerna på delstatsnivå.

Organisationen ska redan ha spenderat omkring 150 miljoner dollar, 1,2 miljarder kronor, inför kongressvalen i november, enligt bland andra New York Times.

Under sitt sista State of the Union-tal som president i januari 2016 konstaterade Barack Obama att amerikanska politiker "måste sluta dela upp valkretsar på ett sätt som låter dem välja sin väljare, snarare än tvärtom”.