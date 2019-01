Manhattans bostadspriser sjönk 14 procent i fjol

Medianpriset på en Manhattanlägenhet sjönk under fjolårets sista kvartal till just under 1 miljon dollar - motsvarande 9 miljoner kronor. Det var den lägsta noteringen på tre år och innebar en prisnedgång på nästan 6 procent jämfört med motsvarande kvartal året före.

Skillnaderna var stora mellan nyproduktion och det äldre beståndet, då medianpriset för nyproducerade lägenheter föll drygt 25 procent medan äldre lägenheter i stället noterade en mindre uppgång. Enligt Douglas Ellimans vd Steven James finns det ett överskott av lyxlägenheter på marknaden, delvis beroende på att färre kineser och ryssar numera visar intresse.