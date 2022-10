Mångmiljardartisten släpper nytt – första gången på sex år

Som en av de största sångarna i populärkultur blev hon också en av de rikaste med sminkmärket Fenty x Beauty och underklädesmärket Savage x Fenty. I maj 2017 lanserade hon också sitt modehus Fenty under lyxmärkesjätten LVHM, som äger bland annat Dior, Louis Vuitton och Dom Perignon.

Forbes värderade artisten/entreprenörens nettovärde till 1,4 miljarder amerikanska dollar, cirka 15,4 miljarder i svenska kronor.

Det var 2016 som Rihanna släppte sitt senaste album Anti. Där hittade hon en ny stil, många låtar höll lågt tempo och Di:s Jan Gradvall beskrev albumet som ”lite ledigare, lite skitigare”. Skitigt på ett bra sätt, lite skrapigt.

Anti har under de senaste sex åren aldrig lämnat Billboards lista över de 200 mest sålda albumen i USA, en lista som publiceras varje vecka.

Trots uppskattningen av Anti-albumet har hennes fans aldrig slutat att tjata om ny musik. På Rihannas sociala medier kan man hitta kommentarer som ber om ny musik på varje inlägg. I ett inlägg där hon marknadsför sitt sminkmärke kommenterar ett fan ”Annoyed, we want the album sis” varpå hon svarade ”well this is bronzer” med en solglasögon-emoji.

Det är inte en slump att hennes underklädesmärke heter ”Savage”. Rihanna är känd för att komma med snabba och kvicka svar. Ett annat exempel är när hon 2014 under var klädd i en genomskinlig klänning prydd med kristaller. När journalister ifrågasatte hennes val att visa mycket hud svarade hon med ”Do my tits bother you? They're covered in Swarovski crystals!”.

Tidigare i höst bekräftades det att Rihanna skulle uppträda på nästa års Superbowl och fans fick åter upp hoppet om ny musik. Rätt så, på fredag morgon släpptes ”Lift me up”. En ballad som är gjord för filmen ”Black Panther: Wakanda Forever”. Den är skriven som en hyllning till skådespelaren Chadwick Boseman, som spelade huvudrollen i den första Black Panther-filmen och omkom strax efteråt av cancer i tjocktarmen.

Låten finns ute i två versioner, en med Rihannas sång och en instrumental. Den är skriven av Rihanna, den nigeriska sångerskan Tems, filmens regissör Ryan Coogler och den svenska kompositören Ludwig Göransson.