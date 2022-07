Många svenska turister fortsatt strandsatta

Krisen i Ukraina fortsätter elda på inflationen - och nu får det konsekvenser för skatter och bidrag. Prisbasbeloppet, som reglerar bland annat garantipensioner, sjukpenning och jobbskatteavdrag, kommer att höjas kraftigt till 2023. Procentuellt sett är det den största höjningen på nästan 40 år, enligt Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

”Det är inget politiskt beslut, utan beror på att inflationen är så hög. Eftersom förändringarna sker först till årsskiftet är det troligt att kostnaderna ökar mer än de hundralappar som många får i plånboken nästa år”, säger hon.

För löntagare innebär det höjda prisbasbeloppet sänkt inkomstskatt. Mest märks det för höginkomsttagare när brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs från drygt 46.200 kronor till nästan 51.200 kronor per månad (årsinkomst på 613.900 kronor), enligt Swedbanks beräkningar.

Men även de med lägre inkomster påverkas av förändrade grundavdrag och jobbskatteavdrag. En person med 30.000 kronor i månadslön kan räkna med en skattesänkning på drygt 200 kronor i månaden, medan sänkningen för den som tjänar 60.000 kronor ligger på 1.550 kronor.

Så sent som i juni beslutade riksdagen att höja garantipensionerna med 1.000 kronor i månaden till ett maxbelopp på 9.781 kronor per månad för ensamstående och 8.855 för gifta, en höjning som träder i kraft i augusti. Det högre prisbasbeloppet innebär att garantipensionerna höjs med ytterligare 800 till 850 kronor per månad till årsskiftet. Det gör att skillnaden mellan de som arbetat ett helt yrkesliv och de som istället får bidrag i form av garantipension krymper.

”Slår man ihop höjningen med bostadstillägget så kommer man upp i nivåer som tangerar de med de lägsta ”vanliga” inkomstpensionerna. Det är klart att det påverkar orken och viljan att arbeta ett helt yrkesliv, samtidigt som det är problematiskt att man har en grupp som har otroligt låga pensioner. Och det är väl därför det är svårt att komma överens politiskt”, säger Madelén Falkenhäll.

De vanliga inkomstpensionerna räknas inte upp med prisbasbeloppet, men däremot med det så kallade inkomstbasbeloppet, som sätts senare i höst.