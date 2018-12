Många migranter i Sverige söker anhöriga

”Det är svårt att procentuellt säga hur många ärenden som avslutas per år, då vissa ärenden kan pågå under flera år. Vi har dock sett en stor ökning efter 2015 – flest ärenden kom in under 2016 och 2017. Det beror på att anhöriga ofta försöker söka själva först, eller så vet de inte att vi finns och erbjuder denna hjälp”, säger Lais Salome.