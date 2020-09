Mandel Design tecknar avsiktsförklaring om förvärv

E-handelsplattformen Mandel Design har ingått en avsiktsförklaring med 87 procent av aktieägarna i Ytrade om att förvärva aktier bolaget. Mandel avser att ingå en avsiktsförklaring med övriga aktieägare. Den indikativa köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 47 miljoner kronor och ska erläggas med aktier i Mandel till ett värde om 5 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En indikativ tilläggsköpeskilling om 5, 15 eller 30 miljoner kronor kan utgå om Ytrades omsättning under kalenderåret 2021 uppgår till 10-30 miljoner kronor.

Ytrade driver plattformen Yaytrade.com, en e-handelsplattform inom retail. Bolaget har under det första halvåret 2020 omsatt cirka 1,4 miljoner kronor med negativt resultat om cirka 7 miljoner kronor. Bolaget beräknas omsätta cirka 5 miljoner kronor under 2020 med negativt resultat om cirka 9 miljoner kronor för att sedan börja generera positiva kassaflöden och resultat under det andra kvartalet 2021, heter det.