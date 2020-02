Malmöbyrå köps upp av mediekoncern

”Det kommer säkerligen att justeras nedåt något, men majoriteten av personalen kommer att erbjudas en ny anställning. Sedan stannar en del annan personal kvar i det gamla bolaget som får fortsatt drift, dock i begränsad skala”, säger Firas Mohamad, huvudägare till Great Invest som formellt är säljare av New Few.

Köpeskillingen hålls hemlig i det som beskrivs som en inkråmsaffär, i vilken Chimney Vigor Group tar över befintliga kundkontrakt och lejonparten av New Fews cirka 20 medarbetare.

Det är knappt ett halvår sedan som New Few bildades genom att Great Agency och tidigare konkursade Few Agency slog ihop sina påsar.