Det är dyrt att bygga parkeringsplatser i garage under bebyggelse. Många kommuner kräver att parkering ska lösas inom kvartersmark vilket ofta tvingar fram dyra lösningar under husen. I Malmö beräknas varje plats under mark kosta cirka 340.000 kronor, och över mark cirka 250.000 kronor. Parkeringsplatsen kan stå för hela 12 procent av den totala byggnadskostnaden för en exempeltrea på 75 kvadratmeter.

De höga byggkostnaderna avspeglas sällan i parkeringsavgiften, eftersom den då skulle behöva ligga på upp till 4.500 kronor i månaden. Det är därför nästan omöjligt för byggbolagen att få ekonomin att gå runt för parkeringsplatserna.

Kostnaden portioneras istället ut på bostädernas månadsavgift eller hyra, vilket betyder att även de som inte äger en bil får betala för parkeringsmöjligheterna.

Nu har Malmö Stad ändrat kraven, och satsar på en mer flexibel modell.

”Parkeringsplatser tar mycket yta i anspråk, och kostnaden läggs på boendepriset för att byggherrarna vill ha avkastning på investering direkt. Det som görs nu handlar om att använda marken effektivare för att hålla byggkostnaderna nere och därmed förhoppningsvis indirekt sänka bostadskostnaderna”, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik och service.

Om byggbolagen istället erbjuder andra mobilitetslösningar, som till exempel cykelpool, bilpool och kollektivtrafiklösningar så minskar kravet på antal parkeringsplatser. Likaså om det i området finns en fungerande kollektivtrafik.

”Detta kommer så klart inte passa alla. Men för många innebär det att man får bättre mobilitetslösningar istället för en parkeringsplats man inte använder”, säger Schönström.

I Malmö hoppas man att den nya policyn i förlängningen kan stimulera bostadsbyggandet och flera andra städer har visat intresse för liknande lösningar, däribland grannstaden Lund. Schönström tror även att det kan bli förändringar på flera andra ställen framöver.

Samtidigt blir kommunala parkeringshus till mobilitetshus, som Dagens Industri tidigare rapporterat om. I mobilitetshusen ska det finnas eldrivna bilar, mopeder och cyklar för uthyrning samt möjlighet att hämta och lämna varor och paket.

Slutligt beslut i ärendet tas av kommunfullmäktige som möts 24 september.