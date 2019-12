Malmö är Sveriges mest generösa stad – bäddat för 165 nya företag

Under höstens Gasellturné har de åtta orter där Gasellfester arrangerats fått tävla om vilken stad som är generösast. Det är den ideella organisationen Hand in hand, som är partner till Di Gasell, som arrangerat tävlingen Stadskampen, där alla deltagare på varje ort har haft möjlighet att swisha sin donation under kvällen.

Totalt har Hand in hand fått in 148.757 kronor under Gasellhösten, vilket innebär att 165 företag kommer att startas. Det hjälper i sin tur 825 personer till ett bättre liv i länder som Indien, Kenya och Zimbabwe. Mest pengar skänkte publiken i Malmö. Det står klart efter måndagens Gasellgala i Stockholm, den avslutande prisceremonin - som i år dessutom firade 20-årsjubileum.