Målet för Sveriges enda blinda filmregissör: OS-guld i konst

”Man kan ge upp. Eller stå upp för den man är”, säger Mirjana Krisanovic.

Hon föddes seende, men drabbades som tioåring av hornhinneavlossning. Efter en misslyckad ögonoperation för 16 år sedan lever hon i totalt mörker.

”Såvitt jag har fått fram är jag Sveriges, förmodligen Skandinaviens, enda blinda skådespelare, manusförfattare, filmskapare och regissör.”

Mirjana Krisanovic har gjort pilotfilmen ”Look through my eyes”, och dokumentären ”Om du ger mig dina ögon”. Nu söker hon finansiärer för att kunna göra långfilm av pilotfilmen. Målet är att ha filmen klar under 2020.

”Tänk att vara med och bidra till en film om en blind, av en blind och med en blind! Tala om att göra skillnad, inte bara prata om det.”

Men närmast bär det av som frilansande skådespelare till filmvärldens Mecka, Los Angeles, för att delta i WCOPA, World Championship of Performing Arts, 12-21 juli.

”Tänk dig OS i tre discipliner: skådespeleri, sång och dans.”

Mirjana Krisanovic tävlar i den första grenen med tre olika monologer i tre kategorier: drama, tv och fritt val. Varje framförande pågår i en minut. Val av monolog är hemligt fram till tävlingen.

Deltagarna har kvalat in genom audition. Finalen sänds i amerikansk tv med mångmiljonpublik. Vinnaren vinner inga pengar, men alla kan bygga nätverk på plats. Från Sverige deltar tre personer, som tävlar individuellt.

När synen gick förlorad försvann även drömmen om att bli skådespelare. Under tonåren mobbades Mirjana Krisanovic i skolan för att vara ful och klä sig i killkläder.

”Jag gömde mig bakom mörka solglasögon och en hip-hopstil för att inte visa mig sårbar. Som blind kunde jag inte sminka mig och göra mig fin som de andra så jag kände mig annorlunda.”

På gymnasiet öppnades ett oväntat fönster när hon fick spela en roll i en skolpjäs. Agerandet på scenen föll väl ut och hon började åter drömma om en framtid som skådespelare.