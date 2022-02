Målet: en ny 100-miljonersinvestering i månaden i fem år

Fem miljarder kronor på fem år ska investeras i tillväxtbolag – i praktiken i genomsnitt en ny investering i 100-miljonersklassen i månaden under perioden.

Bonnier Group, som bland annat äger Bonnier News där Dagens industri ingår, hade ett starkt 2021. Det operativa resultatet 2021 uppgick till dryga 1,9 miljarder kronor, att jämföra med 1,4 miljarder kronor 2020.

”2021 var ett otroligt år och ett av de bästa vi kan se historiskt för Bonnier Group. Flera av verksamheterna gör sina bästa resultat någonsin”, säger Stina Andersson som i september 2021 efterträdde Erik Haegerstrand som vd för den familjekontrollerade koncernen.

Stina Andersson kommer närmast från en roll som operativ chef på Axel Johnson och har innan det arbetat med investeringar inom Kinneviksfären. Före det var hon managementkonsult på McKinsey.

Det starka resultatet tillsammans med den goda finansiella situation Bonnier Group har efter försäljningen av TV4 till Telia Company för 10 miljarder kronor för ett par år sedan gör att Stina Andersson fått ett offensivt uppdrag av ägarna i jakten på nya bolag utanför även kärnverksamheterna media, bok- och förlagsverksamhet och fastigheter.

”Vi har en stor ambition att investera i tillväxtbolag framåt och det är delvis därför jag kommit till Bonnier. Konkret innebär det att vi vill investera mer än fem miljarder kronor under den kommande femårsperioden i tillväxtbolag i branscher med stark underliggande tillväxt. Nu tittar vi på bolag inom healthtech, fintech, mediatech, saasbolag och hållbarhet”, säger Stina Andersson.

I praktiken kommer omkring en miljard kronor per år att går till investeringar i ny verksamhet per år i femårsplanen. Utifrån den storlek på investeringarna som Stina Andersson ser innebär det i genomsnitt en investering i månaden de kommande fem åren.

”Drömmen är att hitta 10-15 investeringar om 50-150 Mkr styck under det kommande året. Och vi spänner bågen hårt över de här fem åren”, säger Stina Andersson och tillägger:

”Min ambition är att vi ska bygga några riktigt stora bolag inom gruppen genom de här investeringarna. Vi vill kunna ta lite större ägarandelar, åtminstone 10-15 procent för att vi ska vara en strategisk partner till de bolag vi går in i, och fortsätta investera i dem över tid.”

Du har haft liknande uppdrag inom både Kinnevik och Axel Johnson-koncernen innan Bonnier. Just nu är marknaden lite oroligare och värderingarna av tillväxtbolag inom tech lite satt under lupp, hur ser du på prisnivåerna framåt?

”De bra bolagen får man alltid betala fullt pris för. Det har varit ett enormt inflöde av kapital på marknaden de senaste åren och det skapar ju förutsättningar för många att ta in kapital.”

När Bonnier sålde TV4 för några år sedan var det bolaget i toppform. Nu är det många andra områden i bolaget som visar toppresultat. Hur ser du på att sälja verksamhet framåt?

”Våra kärnverksamheter vill vi fortsätta äga över tid”, säger Stina Andersson.

Inom Bonnier Group är böcker en av kärnverksamheterna sedan starten för över 200 år sedan. 2021 blev ett starkt bokår för Bonnier Books. Omsättningen uppgick till 6,9 miljarder kronor, jämfört med 6,1 miljarder kronor 2020. Rörelseresultatet steg till 573 Mkr, jämfört med 392 Mkr året innan.

”Förlagsverksamheten gör sitt bästa år någonsin och samtliga förlagsverksamheter tar marknadsandelar. Det är drivet av ett idogt arbete, snarare än några enskilda boksuccér det här året. En del som sticker ut är dock att barnboksförsäljningen i Tyskland är stark”, säger Stina Andersson.

Bonnier News, där bland annat Dagens industri, Expressen, Dagens Nyheter och en omfattande lokaltidningsverksamhet ingår omsatte 8,2 miljarder kronor jämfört med 7,7 miljarder kronor 2020. Rörelseresultatet steg till 988 Mkr från 647 Mkr året innan.

Stina Andersson gläds åt den starka tillväxten i den digitala prenumerationsaffären och en stark position på annonsmarknaden.

Det mörka molnet på Bonnier Groups himmel under 2021 är filmverksamheten i SF Studios.

”SF Studios är det enda bolaget som går svagt och de är starkt negativt påverkade av pandemin. Dels är det distributionsverksamheten av internationell film som blivit lidande när biograferna är nedstängda. Sedan har egna filmer som Utvandrarna och Karl-Bertil Jonssons julafton som gått bra givet läget, men vi ändå inte får den utväxling som vi trodde.”

Är det ett förändrat biobesökande under pandemin som riskerar att bli beständigt?

”Det är svårt att sia om, men vi tror och räknar med att biopubliken kommer tillbaka.”

Det senaste decenniet har Bonnier Fastigheter flyttat fram positionerna på fastighetsmarknaden och blivit en allt viktigare del inom koncernen. Under 2021 uppgick värdet på fastigheterna till 15 miljarder kronor.

”Vi har en positiv värdeförändring på fastighetssidan på 1,2 miljarder kronor under året”, säger Stina Andersson.