Maktskifte i Peru sedan presidenten gripits

Dina Boluarte svärs in som Perus första kvinnliga president sedan president Pedro Castillo gripits.

Skiftet på presidentposten skedde efter några dramatiska timmar där president Pedro Castillo som hotas av riksrätt försökte upplösa parlamentet. I stället samlades ledamöterna och röstade med överväldigande majoritet för att ställa honom inför riksrätt.

Castillo greps när han var på väg för att söka asyl på Mexikos ambassad enligt en polisrapport som citeras i peruanska medier.

Vicepresident Dina Boluarte svor presidenteden bara ett par timmar efter omröstningen i parlamentet. Under ceremonin sade hon att Castillo försökt genomföra en statskupp, som saknade stöd både i statsapparaten och på gatan.

Hon klargjorde att hon tänker stanna på posten presidentperioden ut, till juli 2026.

Den 60-åriga juristen har varit en av de mer välkända profilerna i Castillos regering. Hon har suttit som minister för utveckling och social inkludering, vid sidan av posten som vicepresident.

Castillo fördes till ett häkte i östra Lima, där den korruptionsdömde tidigare presidenten Alberto Fujimori avtjänar sitt straff. Fujimori avsattes av parlamentet år 2000.

Politisk oro är inget okänt i Peru, som nu är inne på sin sjätte president sedan 2016 och under en period 2020 avverkade inte mindre än tre olika presidenter.

Mot den kaotiska bakgrunden dök Castillo upp och vann presidentvalet i juni 2021 med snäv marginal mot Keiko Fujimori.

Castillo var läraren som blev känd när han 2017 ledde en storstrejk som tvingade regeringen att gå med på höjda lönekrav. Efter att han tillträtt presidentposten började anklagelserna strömma in. Han är under utredning för bland annat korruption och för plagiat under studietiden. Castillo har kallat anklagelserna en politisk komplott.

Utanför kongressen demonstrerade både anhängare och motståndare till den avsatte presidenten.

Länder i regionen uttrycker djup oro över utvecklingen och uppmanar Peru att respektera demokratin. Det finns också tecken på stöd för den avsatte presidenten. Mexikos president Andrés Manuel López Obrador, en av Castillos närmaste allierade, skyller utvecklingen på den fientliga miljö som skapats sedan denne tillträdde. Colombias första vänsterpresident Gustav Petro uppmanar alla politiska aktörer till dialog.

Brasilien är mer kritiskt och kallar Castillos agerande ett brott mot demokratin.