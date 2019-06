Makrorådet: Riksbanken bör byta fokus

”Det är en felaktig bild att säga att det är Riksbankens förtjänst att inflationen är lägre i dag än under 1970- och 1980-talet då den höga och mycket volatila inflationen var ett problem.”

Förutom ansvaret för prisstabilitet har centralbanker som uppgift att vara ”lender of last resort” – att ge likviditet till banker och finansinstitut i kristider. Den här funktionen blev tydlig under finanskrisen och Andreas Wallström frågar sig om inte det borde vara centralbankens främsta uppgift.