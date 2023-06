Magdalena Andersson: Inför vapenamnesti i sommar

Tillfällig vapenamnesti innebär att den som har vapen eller ammunition utan tillstånd kan lämna in det till polisen utan rättsliga påföljder under en viss period. Det prövades senast under våren 2018, då det lämnades in ungefär 12 000 vapen och ungefär 28 ton ammunition till polisen, och under 2013.

”Det finns många åtgärder som behöver vidtas. Det handlar såklart om att unga inte ska hamna i kriminell bana, men också att det finns för mycket vapen i omlopp i samhället. Det finns helt enkelt för mycket vapen att tillgå för de kriminella, säger Andersson.

Hon säger att tidigare försök gav goda resultat. Men 2018 stod jaktvapen för den största andelen av inlämnade vapen.

Hur säker är du på att ett nytt försök verkligen når gängmiljön och deras vapen?

”Det lämnades inte bara in jaktvapen, det var också andra vapen och mycket ammunition. Det ger vid handen att det kan vara väl värt att genomföra igen”, säger hon och tillägger:

”Varje vapen som lämnas in hos polisen, snarare än att det är hos en gängkriminell, är en framgång.”

En annan idé på en snabb lösning från Andersson är ett ”mer strukturerat arbete” där boende tillsammans med polisen och andra myndigheter går igenom källarförråd, vindar och andra platser där det kan gömma sig vapen.

Tidigare under måndagen föreslog Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow en kriskommission mot det gängkriminella våldet och efterlyste mer samling bland de politiska partierna.

”När jag var statsminister föreslog jag en nationell samling och hade jag fått förnyat förtroende hade vi redan haft ett sådant arbete på gång”, säger Andersson.

Samtliga oppositionspartier ställer sig bakom polisfackets förslag.

”Ett konstruktivt förslag från Polisförbundet, Sverige behöver en kriskommission rörande gängvåldet. Polisens egen analys måste hörsammas, det krävs ett helhetsgrepp och ett starkt samhälle för att trycka tillbaks våldet”, skriver Nooshi Dadgostar (V) på Twitter.

”Jag håller med Polisförbundet. Ska vi stoppa gängvåldet måste vi börja samarbeta”, skriver Muharrem Demirok (C).

”Miljöpartiet tycker att Polisförbundets förslag är bra. Alla måste hjälpas åt, alla måste ta ansvar, för att stoppa den pågående våldsspiralen”, skriver Rasmus Ling (MP), gruppledare i riksdagen.