Macron efter nya protesterna: Extremt våld

Motorcyklar sattes i brand och föremål kastades mot polisen i Paris när proteströrelsen Gula västarna åter gick ut på gatorna. Protesten var till en början fredlig men på eftermiddagen uppstod sammandrabbningar. Polisen sköt tårgas mot demonstranter för att hindra dem från att korsa Seine och ta sig till nationalförsamlingen (det franska parlamentets underhus), skriver nyhetsbyrån AFP.

Demonstranterna försökte också storma ett departement i centrala Paris. Benjamin Griveaux var en av de politiker som evakuerades under dramatiska former när demonstranter bröt sig in på departementets innergård på Rue de Varennes och slog sönder fönster.