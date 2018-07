M&A-våg inom media och telekom

Det visar en kvartalsvis utförd undersökning gjord av PwC, skriver Venture Beat. Under det andra kvartalet i år ökade värdet av affärerna i media/telekomsektorn med 19 procent jämfört med det första kvartalet.

Inom techsektorn syntes en nedgång i värdet av företagsaffärer under det andra kvartalet. Totalt gjordes 420 affärer i sektorn till ett kombinerat värde av 30,6 miljarder dollar under kvartalet, att jämföra med 519 affärer värda 35,8 miljarder dollar under andra kvartalet i fjol.