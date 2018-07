M planerar "rivstart" för ny regering

"Inte i något annat parti säger så många, så ofta, så horribla saker som i Sverigedemokraterna (SD)", sade Ulf Kristersson.

Han debuterade som talare i Almedalen i Visby inför omkring 3.500 åhörare.

Kristersson anklagade SD för att vara ett "bidragsparti", för att ha en ekonomisk politik som är "hokus pokus" och för att skylla nästan allt på invandring.

I talet fick kampen mot brottsligheten stort utrymme.

"Den som skjuter på öppen gata ska låsas in länge. Den som lockar ungdomar in i kriminella gäng ska låsas in väldigt länge", sade han.

Kristersson vände sig också mot de våldsbejakande extremistgrupper som hotar och hatar demokratin.

"Vi kommer att jaga er med den fulla kraften i vår demokrati", sade han.

Moderaterna vill med ett nytt förslag förbjuda delaktighet i våldsbejakande organisationer, vilket bland annat skulle göra det straffbart att samla in pengar, dela ut flygblad eller bära plakat och flaggor för nazistiska NMR.

I talet tog Kristersson också upp behovet för en eventuell ny Alliansregering att snabbt komma igång med reformer. Han hade strax före talet presenterat sin "rivstart" på en pressträff där de övriga Allianspartierna inte var med.

"Det ska vara tydligt vad M står för och vad vi prioriterar. En röst för oss är en röst för att vi kommer att slåss för de här sakerna", säger han.

Kristersson betonar att det är viktigt att förbereda sig för att regera.

"Det gör vi ensamma som parti och till del också tillsammans med Alliansen", säger han.