Moderaternas recept för fler jobb handlar om sänkt skatt på arbete, i form av ett jobbskatteavdrag på 24 miljarder kronor per år, som man lovar ska ge 25.000 fler jobb. Kostnaden motsvarar alltså närmare 1 miljon kronor per jobb om prognosen slår in.

”Det här är det bästa sättet att skapa jobb”, säger Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Samtidigt sänker M skatten för pensionärer med drygt 9 miljarder kronor. Dessutom förslår partiet sänkt bolagsskatt med 1 procentenhet, till en kostnad av knappt 6 miljarder årligen och sänkt bensinskatt för närmare 7 miljarder.

Uppgörelsen med Centerpartiet och Liberalernas budgetsegrar är i det närmaste total. Partiet skrotar bland annat förvärvsavdraget, arbetsgivaravgifter för unga, skattelättnader för glesbygdskommuner, det tillfälliga jobbskatteavdraget, men också skattereduktion på investeringar. Totalt går partiet med spritpennan över skattesänkningar, avdrag och undantag i budgeten på totalt 29 miljarder kronor nästa år.

Samtidigt förslår Moderaterna ett mjukt skattehöjarstopp i kommuner och regioner, inspirerat av Göran Persson efter 1990-talskrisen. Kommuner och regioner som höjer skatten får bara hälften av tillkommande statsbidragshöjningar, som i M:s tappning är 3,5 miljarder kronor högre för 2021, men som stiger snabbare åren som följer.

”Vi ser inte att det är skattehöjningar som är lösningen för att klara välfärden framöver”, säger Elisabeth Svantesson.

Partiets reformer kostar 83 miljarder kronor netto jämfört med regeringens 105 miljarder. Partiet sparar samtidigt in 15 miljarder på biståndet och cirka 18 miljarder på sänkta ersättningar till sjuka och arbetslösa, genom att återinföra en bortre parentes i sjukförsäkringen och inför en ny karensdag efter två veckors sjukdom.

”Alla människor oavsett om du blir sjuk eller har hälsan i behåll har nytta av att människor arbetar för goda skatteinkomster”, säger Ulf Kristersson.

A-kassan sänks till pre corona-nivåer, trappas ned efter hundra dagar och övergår efter två år i aktivitetsstöd.

Även Vänsterpartiet presenterade en budgetmotion på tisdagen, med tillskott till kommunsektorn på 29 miljarder och 70 miljarder i skattehöjningar nästa år. I fråga om sänkta arbetsgivaravgifter för unga står man på samma sida, men Vänsterns invit att stoppa skattesänkningen nappar M inte på denna gång.

”Vi ser inte ett intresse av att lyfta ur en skatt”, säger Elisabeth Svantesson.

I en annan fråga kommer M att ta strid i riksdagen för anslagshöjningar, nämligen mer pengar till Åklagarmyndigheten, där M avsätter 500 Mkr mer.

”Regeringens försummelse här måste korrigeras”, säger Ulf Kristersson.