Lyxjätten Burberry rasar på börsen efter rapportmiss

Lyxjätten Burberry rapporterar en sämre försäljning under det första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Den jämförbara butiksförsäljningen under det första kvartalet ökade med 32 procent, meddelade företaget under torsdagen. Detta var i linje med bolagets egen prognos, rapporterar Bloomberg.

Omsättningen var 5 procent lägre än motsvarande kvartal 2019. Konkurrenterna LVMH och Hermes International ökade båda sin omsättning jämfört med samma kvartal, varför Burberry sticker ut med sin minskning.

Bolaget nämner i rapporten att nästa års tillväxt av rörelsemarginalen kan komma att påverkas av ökade investeringar och högre driftskostnader när verksamheten återgår till det normala, men att den därefter kommer att växa.

Allt fler lyxmärken väljer att lägga fokus vid marknaden i Kina, ett land där pandemin snabbt kom under kontroll under fjolåret. Burberry öppnade under 2019 bland annat upp en butik tillsammans med den lokala teknikjätten Tencent, i Shenzhen i Kina.

Bolaget kämpar också med ansträngda kontakter med myndigheterna i Kina, som håller samtal om en eventuell bojkott av bolaget, efter att Burberry kommenterat bomull, som skördas i Xinjiang-provinsen i Kina, negativt.

Burberry-aktien rasar nära 9 procent på Londonbörsen efter rapporten.