Lyxcamping behåller glesheten

”Jag tycker att vi under pandemin har utvecklat en bättre produkt”, säger hon.

På vägen från Borgholm till Böda Sand ligger campingplatserna tätt. Att massorna ändå tar sig hela vägen norrut på Öland tror entreprenörer Anna Barkevall har att göra just med den långa vita stranden.

”Ibland glömmer vi bort hur fantastiskt det här är, vi inser inte alltid vad vi har här. Sedan är det helhetsupplevelsen och att man känner sig hemma här”, säger hon.

Hon tog över campingen efter sina föräldrar 2005, efter ett antal år i resebyråbranschen. Föräldrarna Mona och Johan Barkevall köpte loss campingplatsen från statliga Domänturism 1994 och innan dess hade Mona Barkevall varit platschef i 14 år.

Under den långa tid som familjen drivit Böda Sand har många trender hunnit komma och gå. När Anna Barkevall fick ansvar för driften sneglade hon ganska mycket på charterindustrin och vilka koncept som fungerade där. Mycket centrerades runt aktiviteter och barn.

”Efter 2010 började komforten bli allt viktigare och campingresenärerna efterfrågade en ny produkt”.

Det var ungefär i den vevan som glampingen, det vill säga lite lyxigare camping, fick fäste i Sverige, och förra gången som Sommarbilen besökte Böda för knappt tio år sedan handlade det mycket om just glamping.

”Nu efter corona tror jag att frihet och trygghet blir den största drivkraften till varför man söker sig till svensk camping. Man har sin egen stuga, sin husbil eller sitt tält, och det är väldigt naturskönt.”

Utanför poolområdet sitter stora tavlor som visar gästerna hur campingen ska utvecklas framåt. Volymen av gäster genererar ett stort kassaflöde vilket ger möjlighet till investeringar. I mars 2020, när pandemin bröt ut, var det dock riktigt nervöst.

”Vi hade investerat aggressivt under tio år och visste att vi skulle vara som minst likvida just i mars det året. Det hade vi kalkylerat med, och räknat med att vi skulle ta igen under de kommande åren. Och så kom corona.”

Så här i backspegeln står det klart att Anna Barkevall inte hade behövt oroa sig. När alla utrikesresor ställdes in fick det inhemska semestrandet en rejäl skjuts. Men under två månader den våren kändes allt minst sagt osäkert.

Under kommande år planeras ett nytt hotell och en utbyggd restaurang, men takten bestäms lite av byggpriserna som just nu är höga. Investeringstakten är på ungefär 15 miljoner kronor per år. Årets nytillskott handlar om en stor lekplats och en helt ny stugtyp: badstugan.

Foto: Joey Abrait

”Vi har svängt lite på affärsmodellen. I stället för att bara gå mot att allt ska vara mer bekvämt har vi byggt 19 stugor som är väldigt enkla, utan indraget vatten och avlopp men med bekväma sängar och stora uteplatser.”

I konceptet ingår också ett litet spa-kit, som man går ned med till stranden.

Under högsäsong bor varje natt ungefär 7.000 personer på campingplatsen, som är Sveriges största. Innan pandemin var den siffran ännu högre, runt 10.000, men den trängseln är inget Anna Barkevall vill tillbaka till.

”Folk har vant sig vid lite luftighet. Jag tycker att vi under pandemin har utvecklat en bättre produkt.”

Liksom Anders Tegnell så länge gjorde strävar hon därför efter den där lite mer utdragna, flacka kurvan. En längre säsong helt enkelt. Och trots inflationen höjs inga priser.

”Vi höjer bara priserna om vi höjer värdet.”

Överlag är det svårt att spå om framtiden just nu. Anna Barkevall konstaterar att många hushåll haft det väldigt bra de senaste tio åren. Vad stigande räntor kommer att göra för turismen är svårt att säga.

”Camping brukar gå rätt jämnt i både hög- och lågkonjunktur.”

I hela turist- och restaurangbranschen råder just nu en febril jakt på personal. På Böda Sand var man dock tidigt ute med rekryteringen och har därför inga problem den här säsongen. Redan nu börjar förberedelserna inför sommaren 2023. Men redan långt innan pandemin insåg Anna Barkevall vikten av ett bra system för att utbilda och ta hand om personal som ofta möter arbetslivet för första gången. Företagets utbildningsprogram Böda Sand Academy Roots & Wings är en av de saker som ger Anna Barkevall allra mest motivation.

”Det handlar både om att se personalen att växa mellan säsongerna, men också under säsongerna. Det händer väldigt mycket med en ung människa under åtta till tio veckor.”

Sedan två år tillbaka driver Anna Barkevall campingen utan stödet från sin mor. Mona Barkevall gick bort mitt under brinnande högsäsong för två år sedan. Det var en svår tid, inte minst för att platsen Böda Sand var så tätt kopplad till henne.

”Även om hon inte hade jobbat på tio år är det så mycket själ och tradition som hängde ihop med henne. Vi tappade identiteten lite ett tag, men har nu landat i att vi är nästan ännu starkare eftersom vi insett att tradition och historia sitter kvar. Det behöver inte vara i en person, utan lever kvar i kulturen som byggts under lång tid.”

Vilken är den viktigaste valfrågan för ditt företag? ”Halverad arbetsgivaravgift. Det är väldigt viktigt för oss som är så personalintensiva. Egentligen hela lönebiten för vi vill ju ha in unga, men det är också en utmaning.”