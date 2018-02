Lysande år för Warren Buffett

En större affär gjordes under fjolåret då Berkshire köpte närmare 40 procent av USA:s ledande bränsle- och vägkrogkedja Pilot Flying J.

Warren Buffett och hans partner Charlie Munger genomförde få företagsköp under 2017, då priserna generellt sett varit alltför höga beroende på att de drivits upp av köpsugna styrelser och vd:ar. Berkshire Hathaway sitter nu på en kassa på 116 miljarder dollar.

Ser man till Berkshire Hathaways största investeringar i noterade bolag toppas listan av American Express, där Buffetts skapelse äger nära 18 procent. Andra stora innehav är Apple, Bank of America, Bank of New York Mellon, Coca Cola och Delta Airlines.

Investmentbolaget är också storägare i biljätten General Motors och finansbolagen Goldman Sachs, Moody´s och Wells Fargo.