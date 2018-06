Lundin Mining höjer kontantdelen i Nevsun-budet

Det sammanlagda budet, som sägs motsvara 5:00 kanadadollar per aktie i Nevsun uppgår därmed totalt till 750 miljoner kanadadollar kontant samt 600 miljoner kanadadollar i Lundin Mining-aktier och 150 miljoner kandadadollar i Euro Sun-aktier.

Budet löd på 5 kanadadollar per aktie och innebar en premie om 40 procent jämfört med stängningskursen den 30 april. Jämfört med de senaste 30 handelsdagarnas volymvägda genomsnittspris på Torontobörsen uppgick premien till 54 procent.

Budet bestod av 2 kanadadollar per aktie kontant, vilket finansieras av Lundin Mining, samt motsvarande 2 dollar per aktie i Lundin Mining-aktier och motsvarande 1 dollar per aktie i Euro Sun-aktier.