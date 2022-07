Lundbergsveteranen tar över ordförandeposten i SHL

Roger Ekström kliver in som ny ordförande i Svenska Hockeyligan, SHL. Med bakgrund från såväl idrotten som näringslivet är han redo för uppdraget, säger han.

Roger Ekström har under de senaste två decennierna stått Lundbergfamiljen nära, med flera ledande roller inom koncernen. I dag sitter han dessutom i styrelsen för Fredrik Lundbergs ägarbolag Förvaltnings AB Lunden.

”De vet var de har mig, vi har ju jobbat så nära i många år. Och det krävs ju stor integritet för att få en så ärofylld uppgift”, säger Roger Ekström.

Inom Lundbergkoncernen var han bland annat vice vd för fastighetsbolaget och även kommunikationsdirektör i det börsnoterade Lundbergföretagen.

Roger Ekström har också drivit fyra McDonaldsrestauranger, suttit i en rad bolagsstyrelser och dömt basket på allra högsta nivå, med OS-kvalet 1992 och Europacupfinalerna 1993 som främsta meriter. De senaste fyra åren har han varit ordförande i Linköping Hockey Club.

Svenska Hockey Ligan, SHL AB, är ett bolag som ägs av de 14 klubbar som spelar i Sveriges högsta hockeyliga. Bolagets främsta uppgift är att driva både det sportsliga och det kommersiella framåt. Det handlar om allt från sponsorer och partners till avtalsförhandlingar om exempelvis sändningsrättigheter. Men de senaste åren har fokus legat på att hjälpa klubbarna att ta sig igenom pandemin.

”För det första har det varit en massiv återhämtning efter pandemin. Alla klubbar har lagt ner ett otroligt arbete och kommit ut helskinnade, det känns väldigt skönt. Alla klubbar drog ner på kostnader, samtidigt som ovissheten fanns där hela tiden.”, säger Jenny Silfverstrand. vd på SHL.

Svensk hockey har gått starkt under de senaste åren, åtminstone kommersiellt. Den summa som SHL varje år delar ut till klubbarna, pengar som främst härstammar från sändningsrättigheter och sponsoravtal, har stigit stadigt under de senaste sex åren.

Inför förra säsongen var snittutdelning till varje klubb 42 Mkr – vilket var en rekordsumma. Så sent som säsongen 17/18 var motsvarande ersättning 28 Mkr. Samtidigt har publiksnittet ökat under samma period, borträknat säsongen under pandemin när publik inte var tillåtet på arenorna.

Inflation och minskad köpkraft är något som Roger Ekström lyfter fram som potentiella utmaningar i närtid.

”Det är stigande räntor, ökande inflation, drivmedelspriser, energipriser. Någonstans sjunker köpkraften och blir lägre än tidigare, och det tror jag är en vardag vi kommer att behöva vänja oss vid i ett par år.”, säger Roger Ekström.

För att tackla den minskade köpkraften måste SHL se till att publiken fortfarande väljer hockey före annan underhållning, menar han.

”Det gäller att vår produkt är så bra att konsumenten fortsätter att prioritera oss. Än så länge ser vi inga tecken på något annat, men vi är absolut realister och förstår att minskat konsumtionsutrymme kan slå mot hockeyn.”

Har du som ny ordförande några hjärtefrågor?

”Att stärka den kommersiella utvecklingen både på kort och lång sikt är nödvändigt. Och som gammal domare vill jag förbättra arbetsmiljön för våra domare. Alla domare måste uppleva att den miljö som domarna, oavsett nivå, verkar i är trygg”, säger Roger Ekström.

Vad är det störst fokus på nu?

”Vi är mitt i ett strategiprojekt med målet att stärka varumärket SHL, där vi arbetar inom tre huvudområden; sport, publik och tillväxt”, avslutar Jenny Silfverstrand.